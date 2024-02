Bce: Nagel, troppo presto per parlare di tagli ai tassi di interesse

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 feb - "Anche se puo' essere molto allettante, e' troppo presto per tagliare i tassi d'interesse. Questo perche' le prospettive dei prezzi non sono ancora abbastanza chiare". E' quanto ha detto il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, presentando il bilancio annuale della Bundesbank. "Se si taglia troppo presto si corre il rischio di non raggiungere l'obiettivo del 2% della Bce e, peggio ancora, si potrebbe arrivare alla necessita' di aumentare nuovamente i tassi di interesse, il che sarebbe costoso per l'economia" ha detto Nagel. "Possiamo evitarlo dando alla nostra politica monetaria restrittiva tempo sufficiente affinche' i suoi effetti sull'inflazione si manifestino appieno". "Solo nel corso della primavera avremo un quadro piu' preciso dell'evoluzione della pressione interna sui prezzi- ha affermato Nagel -. La Bce deve innanzitutto vedere con maggiore chiarezza di essere sulla strada per raggiungere il suo obiettivo, in modo affidabile e tempestivo. Solo allora potremo considerare un taglio dei tassi'.

