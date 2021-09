Bce: Lagarde, no ragioni per credere aumento inflazione non sia transitorio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 set - L'aumento dell'inflazione registrato nel 2021 e' in larga misura dovuto alla semplice riapertura dell'economia dopo la pandemia e a fattori di comparazione anno su anno che sono destinati a scomparire con il nuovo anno. Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde intervenendo al Forum on central banking organizzato dalla banca centrale europea. "Se guardiamo in media all'inflazione di quest'anno e a quella del 2020 - ha detto - siamo sugli stessi livelli del 2019".

"Certamente ora monitoriamo con grande attenzione l'impatto che questo aumento dell'inflazione potrebbe avere sulle attese di inflazione e ci assicuriamo che queste rimangano ben ancorate e anche se sono salite di 50 punti base rimangono lontane dal nostro obiettivo del 2% simmetrico. Un aspetto importante a cui guardiamo e' l'aumento delle retribuzioni e fino ad ora non abbiamo notato alcun segnale di una contaminazione dell'inflazione che possa portare a un second wave effect. Al momento dunque non abbiamo alcun motivo di credere che questo aumento non sara' largamente transitorio". Lagarde ha ricordato infine che la Bce ha una "roadmap" molto chiara su come pilotare la propria politica monetaria "e questa roadmap e' la nuova forward guidance che prevede che i tassi si mantengano su livelli pari o inferiori a quelli attuali finche' non vedra' l'inflazione raggiungere il 2% ben prima della fine del suo orizzonte di proiezione e in maniera durevole per il resto dell'orizzonte di proiezione, e finche' non riterra' che i progressi conseguiti dall'inflazione di fondo siano sufficientemente avanzati da essere coerenti con lo stabilizzarsi dell'inflazione sul 2% nel medio periodo".

