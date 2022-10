Bce: Lagarde, iniziata discussione su ritiro Qe, ora proseguira'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 ott - La Bce ha avviato una discussione su quando iniziare il quantitative tightening, ovvero su quando avviare il ritiro del programma lanciato quando la grande sfida da combattere era quella della deflazione. Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde intervenendo alla riunione annuale dell'Iif a Washington. "Il programma e' stato fermato per quanto riguarda gli acquisti netti - ha ricordato Lagarde - e la discussione su quando dovrebbe essere ritirato, a che ritmo e con quale orizzonte temporale e' iniziata e continuera'". Attualmente la Bce prevede di continuare a reinvestire i bond che ha in portafoglio in base al programma Pepp fino a tutto il 2024 e di reinvestire i bond in portafoglio nel programma App "per un prolungato periodo di tempo successivamente alla data in cui ha iniziato a innalzare i tassi di interesse di riferimento e in ogni caso, finche' sara' necessario per mantenere condizioni di abbondante liquidita' e un orientamento adeguato di politica monetaria". Alcuni governatori tuttavia spingono per avviare l'uscita dai programmi prima in un contesto di inflazione galoppante.

