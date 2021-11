Bce: Lagarde, dinamica crescita si sta leggermente attenuando causa caro-energia

E strozzature dell'offerta (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 nov - In Europa, grazie alla risposta coordinata della politica fiscale e di quella monetaria, sono state poste le basi per una ripresa sostenuta e il pil dell'area euro tornera' ai livelli pre-pandemia gia' entro fine anno mentre dopo la grande crisi finanziaria ci sono voluti 7 anni. E' quanto ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in un discorso pronunciato a Lisbona in occasione del 175esimo anniversario del Banco de Portugal. "Tuttavia - ha aggiunto - la dinamica della crescita si sta leggermente attenuando a causa degli effetti delle strozzature dell'offerta e dell'aumento dei prezzi dell'energia". Lagarde ha caratterizzato nel suo intervento l'aumento dei tassi di interesse di mercato avvenuto nel corso delle ultime settimane come il risultato di una maggiore incertezza sull'outlook dell'inflazione e sull'impatto che le azioni intraprese da altre banche centrali stanno avendo sulle aspettative dei tassi nell'eurozona oltre che sugli interrogativi del mercato sul futuro del programma di acquisti dopo la fine del Pepp.

Lagarde ha tuttavia ribadito che e' molto improbabile che si possano verificare l'anno prossimo le condizioni per un aumento dei tassi e che la politica monetaria continuera' a fornire supporto alla ripresa, anche con la giusta calibrazione degli acquisti, anche dopo la fine dell'emergenza pandemica.

