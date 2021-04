Bce: Lagarde, cruciale vaccinazioni procedano veloci in tutto il mondo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 apr - "E' molto importante che sia nella preoccupazione di tutti che si proceda il piu' rapidamente possibile con le campagne di vaccinazione in tutto il mondo, non in una sola regione, perche' il mondo non sara' al sicuro fino a che le vaccinazioni non saranno state fatte a livello globale". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, intervenendo a un webinar organizzato da Reuters. Lagarde ha sottolineato come la situazione cambi in continuazione e ha fatto l'esempio dei vaccini AstraZeneca e J&J che fino a poco tempo fa erano considerati fra le risposte piu' importanti alla pandemia e su cui ora sono sorti degli elementi di preoccupazione. Alla domanda se i rapidi progressi realizzati dagli Usa nella campagna di vaccinazione possano dare un vantaggio all'economia statunitense rispetto a quella europea, Lagarde ha spiegato che la campagna di vaccinazione e' solo un elemento, insieme alla risposta fiscale e al cambio di guida alla Casa Bianca.

