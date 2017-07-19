Bce: Lagarde, crescita Europa legata a un mondo che sta scomparendo - FOCUS

Sarebbe irresponsabile perdere altro tempo per riforme (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 nov - Il modello di crescita dell'Europa e' "orientato verso un mondo che sta gradualmente scomparendo" e la sua dipendenza dalle esportazioni e' diventato un elemento di "vulnerabilita'". E' quanto ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde nel suo intervento a Francoforte al 35esimo congresso bancario europeo in cui non ha lesinato critiche ai leader europei per sei anni di attivita'. Lagarde ha infatti ricordato di aver sollevato questi medesimi temi nel suo primo intervento come presidente Bce sei anni fa ma da allora poco o nulla e' stato fatto. "Altri sei anni di inattivita', e di crescita mancata - ha ammonito - non sarebbero solo deludenti. Sarebbero irresponsabili". Lagarde ha richiamato l'attenzione su una previsione dello staff Bce di due anni fa che stimava una crescita delle esportazioni dell'area euro di circa l'8% entro la meta' del 2025. "In realta', non sono cresciute affatto". Lagarde ha esortato i leader della Ue a rispondere rafforzando l'economia interna, che a suo avviso mostra gia' "punti di forza latenti". 'La nostra esperienza di quest'anno ha dimostrato che un'economia interna resiliente puo' proteggere l'Europa dalle turbolenze globali". "La domanda interna e' destinata a diventare il principale motore dell'espansione negli anni a venire" ha sottolineato aggiungendo che i pacchetti fiscali che vengono ora attuati per la difesa e le infrastrutture "arrivano nel momento giusto per l'Europa e avranno un effetto misurabile sulla crescita. Secondo le stime del personale della Bce, l'aumento degli investimenti pubblici da oggi al 2027 "compensera' circa un terzo dello shock commerciale". L'Europa deve inoltre agire ora per rimuovere le barriere interne al commercio che secondo un'analisi della Bce di prossima pubblicazione sono equivalenti a un dazio del 100% sui servizi e del 65% sui beni. Inoltre deve essere riformata la governance interna estendendo "il meccanismo di voto a maggioranza qualificata alle aree da cui dipende la crescita futura". L'attuale requisito dell'unanimita' impedisce infatti progressi significativi verso il completamento del mercato interno" a partire dal fisco, dove "riforme come l'armonizzazione dell'Iva e il consolidamento delle tasse sulle imprese sono bloccate a causa di veti nazionali" che costringono le imprese "a navigare in un labirinto di regimi fiscali frammentati" a scapito in particolare delle imprese digitali europee.

Lagarde ha inoltre auspicato "un approccio piu' radicale alla semplificazione". "Il modo piu' rapido per ottenere una vera semplificazione non e' abrogare le norme esistenti, ma creare nuovi 28esimi regimi", cioe' quadri giuridici europei opzionali che si affiancano al diritto nazionale invece di sostituirlo. Questi quadri consentirebbero alle imprese di optare per un unico corpus normativo europeo in aree specifiche, senza richiedere una piena armonizzazione tra tutti gli Stati membri. Un candidato ideale e' il diritto societario, come proposto nei rapporti Letta e Draghi.

Un regime europeo di diritto societario offrirebbe alle imprese, in particolare start-up e scale-up - un percorso piu' semplice per operare oltre frontiera, superando la complessita' di 27 sistemi nazionali differenti". La Commissione europea - ha ricordato - prevede di presentare una proposta per un 28esimo regime !nell'ambito della sua rinnovata e apprezzabile ambizione di fissare scadenze chiare per rimuovere gli ostacoli individuati nella 'Tabella di marcia del Mercato Unico verso il 2028'. Ma i progressi dipenderanno dalla volonta' politica". "I passi che dobbiamo compiere non sono fuori dalla nostra portata - ha concluso Lagarde -. Non richiedono nuovi trattati, ne' una radicale ristrutturazione della nostra Unione - solo la volonta' politica di usare gli strumenti che gia' abbiamo. Se sapremo trovare questa volonta', l'Europa potra' passare dall'essere semplicemente resiliente all'essere davvero forte".

