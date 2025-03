Bce: Lagarde, con massima incertezza cruciale dipendenza da dati

Non possibile impegnarsi a particolare percorso dei tassi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Francoforte, 12 mar - "Quando la dimensione e la distribuzione degli shock diventano altamente incerte, non possiamo fornire certezza impegnandoci rispetto a un particolare percorso dei tassi. Altrimenti, la forward guidance potrebbe limitare l'agilita' della politica di fronte a bruschi cambiamenti nell'ambiente dell'inflazione.

Ma possiamo fornire chiarezza sulla nostra funzione di reazione e in particolare su come e' probabile che saremo influenzati da circostanze mutevoli e che tipo di dati esamineremo. Tale chiarezza fornisce una guidance rispetto al quadro della politica monetaria senza impegnarci in anticipo a un particolare percorso dei tassi". E' quanto ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde nel suo intervento alla 25 edizione "the Ecb and its watchers" a Francoforte.

Con l'aggiornamento della revisione della strategia effettuata nel 2021, "integreremo il rischio e l'incertezza attorno ai fattori chiave nella nostra funzione di reazione.

I dati che utilizziamo dovrebbero catturare non solo la nostra proiezione centrale, ma anche l'incertezza che circonda tale proiezione e un ricco e diversificato insieme di rischi".

