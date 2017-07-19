Bce: Lagarde agli Usa, Europa capace di evolversi e pronta ad agire

Parlando a Washington, ha ricevuto premio Paul A. Volcker (Il Sole 24 Ore Radiocor) - MilanoMilano, 23 feb - L'Europa e' stata spesso descritta come un sistema che e' troppo vincolato dalle regole per consentire una leadership forte e troppo diversificato per consentire alle istituzioni di prosperare. Tuttavia "definire l'Europa in questi termini significherebbe sottovalutare la sua capacita' di adattamento. Proprio a causa della nostra struttura, abbiamo spesso dovuto innovare per progredire". E' quanto ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde parlando a Washington dove e' stata insignita del premio alla carriera Paul A.

Volcker 2026 alla 42a Conferenza annuale di politica economica della Nabe (National Association for Business Economics). Facendo riferimento al celebre ex governatore della Fed che agli inizi degli anni Ottanta porto' i tassi di interesse al 20% per combattere l'inflazione, Lagarde ha sottolineato come l'indipendenza delle istituzioni risiede sia nelle leggi che le hanno create ma anche nella forza delle convinzioni di chi le guida. Volcker - ha ricordato Lagarde - alzo' i tassi a livelli che causarono la peggiore recessione dagli anni Trenta e dovette far fronte a continui attacchi politici. La forza delle sue convinzioni personali "ha cambiato la traiettoria delle banche centrali non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo". E' la stessa tradizione di indipendenza che l'attuale governatore Jay Powell ha sostenuto con tanta determinazione". "L'Europa, ovviamente, e' stata accusata di mancare proprio di questo tipo di risolutezza - ha detto Lagarde -. Il Segretario al Tesoro Bessent ha recentemente colto questo sentimento con la sua battuta sul 'temuto gruppo di lavoro europeo'. E' un'accusa familiare, e non sempre ingiusta. Troppo spesso l'Europa si e' lasciata intrappolare nelle proprie procedure.

Il progresso e' stato bloccato dalla necessita' dell'unanimita', rallentato dall'impulso di armonizzare ogni dettaglio tra 27 Paesi e frustrato dall'istinto di regolamentare prima di innovare. Questi sono problemi reali, e gli europei lo sanno. In parte, questo e' l'inevitabile risultato di come e' stata costruita l'Ue. E' stata concepita per richiedere compromessi, autorita' diffusa e garantire che nessun singolo Paese potesse imporre la propria volonta' sugli altri. Questa e' stata una scelta deliberata, nata in un continente in cui il potere incontrollato dei singoli Stati ha troppo spesso portato alla catastrofe. Ma l'idea che questa struttura ci condanni all'inazione e' sbagliata. E la prova piu' evidente di cio' e' l'istituzione che rappresento".

