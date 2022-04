Bce: la flessibilita' rimarra' un elemento della politica monetaria

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 apr - "Nell'ambito del mandato del Consiglio direttivo, in condizioni di tensione, la flessibilita' rimarra' un elemento della politica monetaria ove i rischi per la sua trasmissione mettano a repentaglio il conseguimento della stabilita' dei prezzi". Lo si legge nel bollettino economico Bce in cui si sottolinea come il consiglio direttivo e' pronto ad adeguare tutti gli strumenti nell'ambito del proprio mandato, in maniera flessibile se necessario, per assicurare che l'inflazione si stabilizzi attorno al 2% nel medio periodo. "La pandemia - si legge nel bollettino - ha dimostrato che, in condizioni di tensione, la flessibilita' nella configurazione e nella conduzione degli acquisti di attivita' ha contribuito a contrastare le disfunzioni nella trasmissione della politica monetaria e a rendere piu' efficaci gli sforzi del Consiglio direttivo tesi al raggiungimento del suo obiettivo". Pertanto la flessibilita' "rimarra' un elemento della politica monetaria ove i rischi per la sua trasmissione mettano a repentaglio il conseguimento della stabilita' dei prezzi".

