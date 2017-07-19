Bce: Kazimir, rialzo di giugno solo primo passo contro inflazione

Primi effetti di secondo impatto si stanno formando (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 giu - "Quello che e' iniziato come uno shock energetico esterno non e' piu' confinato ai margini della nostra economia. Si sta diffondendo nell'economia". E' quanto afferma in un comunicato pubblicato sul sito della banca centrale slovacca il governatore Peter Kazimir che sottolinea come "le pressioni sui prezzi lungo la catena produttiva stanno aumentando. Si tratta di una transizione indesiderata che richiede vigilanza da parte della Bce e la disponibilita' ad agire. La decisione di giovedi' di aumentare i tassi di interesse e' stata una misura calibrata e necessaria.

Stiamo osservando segnali che le pressioni sui prezzi si stanno diffondendo oltre le componenti piu' volatili e stanno incidendo sull'attivita' economica quotidiana". Secondo Kazimir, "non e' questo il momento della compiacenza o dell'esitazione. I maggiori costi dell'energia probabilmente resteranno con noi piu' a lungo di quanto molti avessero sperato. Anche con il quadro di pace tra Stati Uniti e Iran appena annunciato, i danni in Medio Oriente non possono essere cancellati dall'oggi al domani". "Gli effetti indiretti e le dinamiche di secondo impatto devono essere monitorati attentamente. Gli effetti di secondo impatto, pur non essendo ancora pienamente visibili, potrebbero essere in avvicinamento. Si stanno formando sullo sfondo e, senza una nostra azione deliberata, finirebbero per materializzarsi.

Abbiamo compiuto un primo passo per contenere le pressioni sui prezzi nel medio termine. Ma la missione non e' completata. Con le informazioni di cui disponiamo oggi, e' sempre piu' evidente che la politica monetaria ha ancora del lavoro da fare". "L'aspetto incoraggiante - ha concluso Kazimir - e' che l'economia continua a mostrare capacita' di tenuta, come ha fatto ripetutamente in passato. La crescita resta debole, ma a cio' contribuiscono anche fattori strutturali. Sebbene l'entita' e la tempistica esatte delle nostre prossime mosse dipenderanno dai dati in arrivo, la direzione di marcia e' chiara. Personalmente propendo per anticipare il lavoro che deve essere fatto. Ma in tempi di elevata incertezza, essere agili e pronti a reagire alle nuove informazioni e' un buon principio guida".

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