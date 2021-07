Bce: giovedi' riflettori su nuova forward guidance dopo strategy review - FOCUS

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 lug - La pubblicazione la scorsa settimana dei risultati della strategy review ha riacceso l'interesse per la riunione di questo giovedi' del Consiglio direttivo, che in precedenza era considerata per lo piu' come una tappa di trasferimento in attesa del meeting di settembre quando saranno rese note anche le nuove stime macroeconomiche. L'introduzione del nuovo target di inflazione, non piu' 'vicino ma sotto il 2%' ma 2% con approccio 'simmetrico', rende infatti necessario modificare anche la forward guidance. La formula attuale afferma che il Consiglio direttivo si attende che i tassi di interesse restino su livelli pari o inferiori a quelli attuali finche' le prospettive di inflazione non convergeranno saldamente su un livello sufficientemente prossimo ma inferiore al 2% nell'orizzonte di proiezione e tale convergenza non si riflettera' in maniera coerente nelle dinamiche dell'inflazione di fondo. La modifica, e le dichiarazioni che la presidente Christine Lagarde fara' poi in conferenza stampa, potrebbero fare maggiore chiarezza su quanto e' cambiato davvero con la nuova definizione dell'obiettivo di inflazione. In molti ritengono infatti che la nuova definizione non faccia altro che formalizzare quanto avveniva gia' nella realta' da quando l'ex presidente Mario Draghi aveva introdotto il concetto di approccio simmetrico nel suo discorso a Sintra nel 2019. Per altri osservatori invece aver eliminato la parola "sotto" dall'obiettivo di inflazione ha di fatto concesso maggiore agio alla Bce e aperto la porta a una politica espansiva ancor piu' dichiarata che potrebbe tradursi in un impegno a misure di sostegno spalmate in un orizzonte piu' lungo considerato che l'attesa di inflazione per il 2023 e' solo all'1,4%. In quest'ottica saranno esaminati con grande attenzione tutti i riferimenti al Pepp, il programma di acquisti da 1.850 miliardi che dovrebbe giungere a scadenza nel marzo del 2022.

Anche in questo caso potrebbero esserci novita' sulla guidance perche' la formula attuale afferma che il programma durera' "almeno fino a marzo 2022" o comunque fino a quando durera' l'emergenza pandemica. Dato il netto miglioramento dell'economia, potrebbe ora rendersi necessaria una precisazione su quando potrebbe essere dichiarata finita questa emergenza e iniziata la fase della ripresa. Diversi osservatori in quest'ottica ritengono che la Bce potrebbe trasferire agli inizi del prossimo anno parte della flessibilita' del Pepp all'App, il programma di acquisti che rappresenta il cuore del quantitative easing tradizionale. A questo scopo sara' molto importante capire quanto consenso ci sara' in seno al Consiglio direttivo considerato che gia' a giugno alcuni governatori avevano spinto per una riduzione del ritmo di acquisti.

Cop

(RADIOCOR) 20-07-21 14:30:36 (0384)EURO 3 NNNN