Bce: essenziale preservare finanziamenti favorevoli, II trim aumento acquisti Pepp

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 mar - 'Rimane essenziale preservare condizioni di finanziamento favorevoli nel periodo della pandemia'. E' quanto si legge nel bollettino economico Bce in cui si sottolinea come il Consiglio direttivo valuta le condizioni di finanziamento esaminando un insieme olistico e multiforme di indicatori, che interessano l'intero meccanismo di trasmissione della politica monetaria: dai tassi di interesse privi di rischio e i rendimenti dei titoli sovrani, ai rendimenti delle obbligazioni societarie, alle condizioni del credito bancario. 'I tassi di interesse di mercato hanno registrato un incremento a partire dall'inizio dell'anno, ponendo rischi per le condizioni di finanziamento nel loro complesso - recita il bollettino - Le banche ricorrono ai tassi di interesse privi di rischio e ai rendimenti dei titoli sovrani come principale riferimento per la determinazione delle condizioni di erogazione del credito. Se considerevole e persistente, l'aumento dei tassi di interesse di mercato, ove non contrastato, potrebbe tradursi in un inasprimento prematuro delle condizioni di finanziamento per tutti i settori dell'economia. Un tale sviluppo sarebbe indesiderato in un momento in cui resta ancora necessario preservare condizioni di finanziamento favorevoli per ridurre l'incertezza e rafforzare la fiducia, sostenendo cosi' l'attivita' economica e salvaguardando la stabilita' dei prezzi nel medio termine'. In questo contesto, e sulla base di una valutazione congiunta delle condizioni di finanziamento e delle prospettive di inflazione, il Consiglio direttivo si attende che nel prossimo trimestre gli acquisti nell'ambito del programma di acquisto per l'emergenza pandemica siano condotti a un ritmo significativamente piu' elevato rispetto ai primi mesi di quest'anno.

