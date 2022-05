Bce: Elderson, nuovi dati macro piu' deboli ma non puntano a recessione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 mag - "I nuovi dati macro, sebbene piu' deboli, non indicano per ora che stiamo entrando in una recessione e prevediamo un calo dell'inflazione, il tutto a seconda dell'evoluzione della guerra e dell'impatto delle sanzioni". E' quanto ha risposto nel corso di una sessione di Q&A su Twitter il membro del consiglio direttivo Bce Frank Elderson che ha sottolineato come verra' deciso il prossimo passo per la normalizzazione della politica monetaria a giugno sulla base dei dati macro in arrivo. In risposta a una successiva domanda, Elderson ha spiegato che "e' vero che la guerra sta pesando in modo significativo sull'attivita', ma spinge anche al rialzo l'inflazione, principalmente attraverso l'aumento dei prezzi dell'energia. Il nostro mandato e' la stabilita' dei prezzi, quindi ci assicureremo di portare l'inflazione al nostro obiettivo del 2% nel medio termine".

Cop

(RADIOCOR) 06-05-22 15:45:35 (0411) 3 NNNN