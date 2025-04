Bce: de Guindos, rischi si sono intensificati per incertezza eccezionale

In gran parte sono legati al commercio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 apr - "I dati in arrivo suggeriscono una crescita modesta nel primo trimestre del 2025. Tuttavia, i rischi si sono intensificati in un contesto di eccezionale incertezza, in gran parte legata al commercio". Lo ha detto il vicepresidente della Bce Luis de Guindos presentando il rapporto annuale della Bce per il 2024 al comitato per gli Affari economici a Bruxelles. "Gli esportatori dell'area euro si trovano ora ad affrontare nuove barriere, e le tensioni nei mercati finanziari e l'incertezza geopolitica probabilmente incideranno negativamente sugli investimenti delle imprese. In questo contesto, i consumatori potrebbero diventare piu' cauti riguardo al futuro e ridurre la spesa". Nel medio termine - ha aggiunto de Guindos - "un mercato del lavoro resiliente, redditi reali piu' elevati e l'impatto della nostra politica monetaria espansiva dovrebbero sostenere la spesa. Inoltre, si prevede che le recenti iniziative politiche incentrate sulla spesa per la difesa e sugli investimenti nelle infrastrutture, sia a livello nazionale che a livello dell'Ue, avranno un effetto positivo sull'attivita' economica e rafforzeranno la crescita a lungo termine".

