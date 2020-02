Bce: da' inizio a eventi dedicati ad ascolto in ambito revisione strategica

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 feb - La Bce e le 19 banche centrali nazionali dell'area dell'euro invitano cittadini e organizzazioni dell'area a dare il proprio contributo, presentando idee e commenti sul modo in cui la banca centrale conduce la politica monetaria nell'ambito del quadro di riferimento stabilito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli interessati - si spiega in un comunicato - possono trovare sul sito della Bce un formularioper presentare proposte e osservazioni nelle lingue dei paesi dell'area dell'euro. La Bce ha avviato il riesame della sua strategia il 23 gennaio con lo scopo di sollecitare le idee e i commenti di un pubblico piu' vasto possibile e di comprendere meglio come altre considerazioni riguardanti, fra l'altro, la stabilita' finanziaria, l'occupazione e la sostenibilita' ambientale possano essere rilevanti per il perseguimento del suo mandato. "A questo fine - prosegue il comunicato - la Bce invita le organizzazioni della societa' civile agli eventi dell'Eurosistema dedicati all'ascolto, il primo dei quali si terra' il 26 marzo a Bruxelles e sara' presieduto da Christine Lagarde, Presidente della Bce. 'Vogliamo ascoltare con spirito di apertura le opinioni, le aspettative e le preoccupazioni delle persone', ha dichiarato la Presidente Lagarde. Questa conferenza inaugura una serie di eventi organizzati dalle banche centrali nazionali dell'Eurosistema in tutti i 19 paesi dell'area dell'euro. Inoltre la Bce ascoltera' esponenti del mondo accademico nel quadro di una serie di eventi nonche' operatori del settore finanziario, e proseguira' il dialogo continuo con il Parlamento europeo.

