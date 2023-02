Bce: con calo prezzi energia ritirare tempestivamente misure fiscali di supporto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 feb - "Gli interventi pubblici volti a proteggere l'economia dall'impatto degli elevati prezzi energetici dovrebbero essere temporanei, mirati e modulati al fine di preservare gli incentivi a un minore consumo di energia". E' quanto raccomandano gli esperti della Bce nel bollettino economico diffuso questa mattina. "In particolare, con l'attenuarsi della crisi energetica - si legge nel rapporto - e' importante iniziare ora a revocare tali interventi tempestivamente in linea con il calo dei prezzi dell'energia e in maniera concordata. Qualsiasi misura che disattenda questi criteri verosimilmente sospingera' al rialzo le pressioni inflazionistiche di medio termine, rendendo necessaria una risposta di politica monetaria piu' risoluta".

Inoltre, in linea con il quadro di governance economica della Ue, le politiche di bilancio dovrebbero essere orientate a rendere l'economia piu' produttiva e a ridurre gradualmente l'elevato livello del debito pubblico. Le politiche volte a migliorare la capacita' di approvvigionamento dell'area dell'euro, soprattutto nel settore energetico, possono contribuire a ridurre le spinte sui prezzi nel medio periodo. A tal fine, i governi dovrebbero attuare tempestivamente i piani per gli investimenti e per le riforme strutturali nell'ambito del programma Next Generation Eu.

Cop

(RADIOCOR) 16-02-23 10:00:00 (0214)NEWS 3 NNNN