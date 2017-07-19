Bce: Cipollone, forte dipendenza in pagamenti al dettaglio, nodo da affrontare

Soluzioni e canali extra Ue: a rischio resilienza sistema (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 giu - "E' arrivato il momento di affrontare le nostre dipendenze nel settore dei pagamenti al dettaglio e invertire la rotta. Per fortuna, abbiamo la capacita' di farlo". Cosi' Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea, al convegno "Ottannt'anni di Repubblica" alla Sapienza.

"Come banca centrale, dobbiamo far si' che le dipendenze esterne nei pagamenti e nella finanza non annullino la sovranita' monetaria dell'Europa, conquistata a caro prezzo" ha argomentato osservando che "attualmente" siamo "in una condizione di forte dipendenza nei pagamenti al dettaglio in cui facciamo ampio affidamento su un esiguo numero di soluzioni e canali di pagamento extraeuropei".

Questa situazione "mette a repentaglio la resilienza" dei sistemi di pagamento nel nostro continente: "I pagamenti con carta di debito offrono un esempio lampante. I circuiti internazionali regolano due terzi dei pagamenti con carta nell'area dell'euro. Tredici paesi dell'area su ventuno non dispongono neppure di un circuito nazionale di carte. Non esiste ancora una soluzione europea in grado di funzionare nell'intera area dell'euro per tutti i pagamenti digitali.

In un mondo frammentato non possiamo piu' permetterci di dipendere da soluzioni non europee per una necessita' fondamentale come i pagamenti quotidiani".

fon.

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