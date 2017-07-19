Bce: Cipollone, contro shock mantenere la rotta della transizione energetica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 mag - "Il conflitto in Medio Oriente ha causato un brusco incremento delle quotazioni energetiche, sospingendo al rialzo l'inflazione e deteriorando il clima di fiducia. Le implicazioni della guerra per l'inflazione a medio termine e l'attivita' economica dipenderanno dall'intensita', dalla durata e dalla propagazione dello shock sui prezzi dell'energia". E' quanto ha detto Piero Cipollone, membro del consiglio esecutivo Bce, intervenendo a Milano al Festival dello sviluppo sostenibile 2026. "Stiamo utilizzando scenari per valutare queste implicazioni - ha detto Cipollone - anche se l'incertezza continua a offuscare gli sviluppi geopolitici futuri. Questi scenari ci consentono di ricorrere a un giudizio informato nel valutare le informazioni piu' recenti e individuare la reazione appropriata di politica monetaria.

Tuttavia, rispondere con la politica monetaria o con le politiche di bilancio agli shock dal lato dell'offerta di energia e' costoso, indipendentemente dall'abilita' e dall'accortezza con cui queste politiche sono concepite.

Occorrono altri strumenti, poiche' una cosa e' certa: la sostenibilita' contribuisce alla stabilita'. Per essere piu' resilienti agli shock energetici, dobbiamo mantenere la rotta della transizione energetica nell'interesse della stabilita' dei prezzi e della prosperita' economica".

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