Bce: approccio guidato dai dati, nessun impegno su percorso tassi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 ago - Con la decisione del 23 luglio, il Consiglio direttivo della Bce ha mantenuto un orientamento di politica monetaria favorevole, che consente di affrontare l'incertezza provocata dal conflitto. Lo si legge nel bollettino economico Bce in sui si ribadisce che le prossime decisioni saranno adottate di volta in volta a ogni riunione, sulla base dei nuovi dati economici e finanziari. "La Bce valutera' in particolare le prospettive di inflazione e i rischi associati, l'andamento dell'inflazione di fondo e l'intensita' della trasmissione della politica monetaria. Il Consiglio direttivo ha ribadito di non volersi vincolare in anticipo a un particolare percorso dei tassi di interesse".

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