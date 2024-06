Bcc: Azzi, da Cassa Centrale poca attenzione alle Federazioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Treviglio (Bg), 14 giu - Le relazioni tra la dimensione industriale e quella associativa del credito cooperativo 'anche post riforma, nell'era dei gruppi bancari, ha dimostrato in diverse occasioni di essere insostituibile', ma 'non si puo' glissare sul fatto che da parte delle due capogruppo vi sia un gradiente differente di consapevolezza del valore di questo rapporto'. E' la stoccata lanciata dal presidente della Federazione lombarda delle Bcc, Alessandro Azzi, nel corso dell'assemblea annuale. 'Se da un parte il gruppo Iccrea ha saputo dimostrare di riconoscere il valore della complementarieta' e della sinergia con la componente associativa, tanto a livello nazionale che regionale o interregionale - ha chiarito -, dall'altra il gruppo Cassa Centrale sembra prestare meno attenzione alle iniziative poste in essere dalle federazioni'. Un atteggiamento, ha proseguito Azzi, 'che spesso non trova riscontro, perlomeno qui in Lombardia, in molte delle sue affiliate, che al contrario dimostrano con la partecipazione attiva e convinta di apprezzare significativamente le progettualita' messe in campo a favore di tutte la associate'.

Ppa-

(RADIOCOR) 14-06-24 11:49:16 (0247) 3 NNNN