Banco Bpm: Salvini, e' grande banca, con Mps terzo polo per Pmi

Con UniCredit rischio chiusura sportelli e licenziamenti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 dic - Banco Bpm 'e' una grande banca. Io penso che unendosi a Mps possano dar vita al famoso terzo polo bancario riservato alle piccole e medie imprese'. Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e vice premier, Matteo Salvini, a margine di un incontro con i cittadini in un gazebo a Milano. 'Ci sono i colossi Intesa e UniCredit, che hanno altri obiettivi e altri clienti - ha aggiunto -. Avere una banca che si dedica agli artigiani, agli imprenditori, ai commercianti, che abbia sportelli, che abbia cuore non solo algoritmi...secondo me Bpm e Mps possono essere protagonisti di questo'. Salvini si e' gia' espresso contro l'Ops lanciata da UniCredit e a chi gli chiedeva se fosse meglio un Banco Bpm sotto l'egida del primo socio francese Credit Agricole ha replicato: 'Lascio che ci lavori il ministro dell'Economia che e' assolutamente sul pezzo. Quello che mi interessa, a prescindere da chi fa le Opa e le offerte, e' che non si chiudano centinaia di sportelli e non si licenzino migliaia di persone. Perche' il target, l'obiettivo, i territori su cui lavorano UniCredit e Bpm, in Lombardia, in Veneto, in Emilia si sovrappongono'.

Quindi un'aggregazione tra i due istituti vorrebbe dire 'andare a ridurre, andare a chiudere, andare ad allontanare la banca dal territorio'. 'A me interessa che ci siano tanti sportelli, che le banche si avvicinino al cittadino - ha concluso -. Al di la' delle proprieta', poi il mercato fara' la sua strada. Questo e' il mio pensiero, poi c'e' il mercato e giustamente il mercato fa il suo corso'.

