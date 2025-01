Banco Bpm: Jp Morgan, da UniCredit possibile rilancio cash fino a 4 miliardi

Senza compromettere i paletti finanziari dell'operazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 gen - UniCredit 'potrebbe offrire fino a un premio del 20%, pari a 9,3 euro per azione, con un incentivo cash fino a 4 miliardi' per Banco Bpm senza accusare impatti significativi su utile per azione, patrimonio e pay out. E' quanto emerge dai calcoli effettuati da Jp Morgan, che ha cercato di stimare quanto la banca di Piazza Gae Aulenti potrebbe pagare per Banco Bpm rispettando i paletti fissati dallo stesso istituto, ovvero un Cet 1 almeno al 13% post Basilea IV, il mantenimento di buffer patrimoniali per una potenziale acquisizione di Commerzbank e la conferma di una politica di distribuzione del capitale attraente con rendimenti superiori alla media del settore e un payout sostenibile. A dicembre l'a.d. Andrea Orcel aveva sottolineato, parlando a una conference con investitori, che un eventuale rilancio dell'Ops potra' essere valutato dopo aver esaminato i conti 2024 di Banco Bpm e la decisione della Bce sul riconoscimento dei benefici del Danish Compromise nell'operazione di Piazza Meda su Anima.

Bisognera' quindi aspettare ancora circa un mese, anche se in ambienti di mercato non si esclude l'ipotesi di un'accelerazione. Agli attuali corsi di Borsa l'Ops di UniCredit valuta Banco Bpm poco meno di 7,05 euro per azione, con uno sconto del 9,3% rispetto ai 7,77 euro a cui il titolo scambia a Piazza Affari.

Tornando al report di Jp Morgan, gli esperti spiegano inoltre che per Commerzbank UniCredit potrebbe offrire fino a un premio del 15%, pari a circa 17,8 euro per azione, perche' l'operazione garantisca comunque un ritorno sull'investimento superiore al 15%, considerando uno scambio azionario sul 72% della banca tedesca. 'Dato che il gruppo avrebbe una maggiore generazione di capitale grazie agli utili di Banco Bpm, le sinergie e la spinta da Dta e titoli di Stato, l'entita' post aggregazione considerando anche Commerzbank avrebbe abbastanza patrimonio per distribuire il 70-80% degli utili con un rendimento totale del 12-14% al 2027 - scrive Jp Morgan -. Di conseguenza, la distribuzione di capitale resterebbe attraente'.

Gli analisti ribadiscono che sia l'operazione su Banco Bpm che quella su Commerzbank hanno senso a lungo termine ed entrambe le operazioni sarebbero attraenti dal punto di vista finanziario a patto che il premio sia rispettivamente al massimo del 20% e del 15%, 'sebbene l'aumento degli utili per azione non sia particolarmente alto, in particolare nel caso di Commerzbank post Banco Bpm, e ci sia un rischio di esecuzione nell'acquisire una banca dopo l'altra'.

Quanto a Banco Bpm, la banca Usa nota che le azioni trattano gia' ben al di sopra dell'offerta iniziale di UniCredit e quindi l'istituto al momento 'non ha bisogno di fare molto e aspetta il rilancio', anche se potrebbe, in caso di necessita', 'fare una mossa difensiva lanciando un'offerta su Mps'. Nel previsto aggiornamento dei target del piano industriale al 2026, inoltre, secondo gli analisti Banco Bpm puntera' a un Rote superiore al 17% e alzera' il payout al 90%. Proprio ieri e' emerso che Jp Morgan ha una quota del 3,057% di Banco Bpm in seguito a un'operazione datata 30 dicembre: in base alle comunicazioni alla Consob sulle partecipazioni rilevanti, la partecipazione e' detenuta per gestione non discrezionale del risparmio.

