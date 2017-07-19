Banco Bpm: Credit Agricole sale al 29,3%, "siamo partner di lungo periodo"

Incremento quota con acquisto azioni e derivati (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 lug - Credit Agricole ha notificato all'Autorita' italiana e a Banco Bpm di avere superato il 25% dell'istituto di Piazza Meda, portandosi al 29,3%. E' quanto sottolineato in una nota dal gruppo francese, che precisa come la quota aggiuntiva comprenda azioni e strumenti derivati.

L'Agricole fa notare di avere 'una presenza di lungo periodo e profondamente radicata sul mercato italiano' e di restare sempre impegnata 'per supportare l'economia' del Paese.

L'incremento della partecipazione e' 'coerente con la strategia di investitore di lungo termine e partner di Banco Bpm' per supportarlo nello sviluppo. Allo stesso tempo, questa mossa, 'rafforza la solida partnership industriale nel credito al consumo' e nel comparto assicurativo e 'mette in luce l'apprezzamento per le qualita' di Banco Bpm'.

La scelta dell'Agricole, per quanto fosse gia' autorizzata dalla Bce a salire al 29,9%, segna in ogni caso una nuova tappa del risiko bancario italiano, in cui Banco Bpm aveva tentato di proporre una fusione alla pari con Mps prima che Intesa Sanpaolo lanciasse un'Opas sempre su Siena.

Red.

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