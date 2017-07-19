Banche: Lega, incomprensibile contrarieta' Forza Italia su prelievo utili

Al lavoro su documento. Borghi: politica abbia coraggio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 set - Tra il pubblico presente all'evento 'A tua difesa - Verso la finanziaria 2027' organizzato dalla Lega, composto da amministratori, militanti e rappresentanti dei territori, cresce l'insofferenza verso i continui 'no' di alcuni alleati di Governo, che rischiano di rallentare riforme e misure attese da famiglie e imprese. Lo fanno sapere fonti della Lega. In particolare, viene giudicata incomprensibile la contrarieta' di Forza Italia a un contributo da parte delle banche, a fronte di oltre 50 miliardi di utili: un contributo del 5% potrebbe garantire tra i 2 e i 3 miliardi di euro di risorse da destinare al sostegno di famiglie e imprese e al rafforzamento della sicurezza - questa la proposta del vicepremier Matteo Salvini avanzata ad agosto. La Lega, proseguono le fonti, e' gia' al lavoro su un documento da presentare in Aula sul contributo delle banche, prendendo come riferimento anche il precedente spagnolo. La necessita' di un prelievo sugli utili delle banche e' stato ribadito dal palco anche dal senatore della Lega Claudio Borghi. "La politica deve avere il coraggio di fare delle scelte nel momento in cui ci sono delle esigenze evidenti, come per esempio abbassare le accise", ha detto. "Le scelte sono: prendo i soldi dai pensionati, dai cittadini o similari, oppure chiedo un piccolo contributo alle banche?", ha continuato, e riferendosi a Forza Italia ha aggiunto: "Lo dico a Tajani, che quando sente parlare di tasse gli viene l'itterizia. C'e' un piccolo problema: in un sistema a bilancio pareggiato, come quello che ci impone il Patto di Stabilita', se non le paga qualcuno quelle tasse per i servizi rivolti ai cittadini le pagano i cittadini stessi".

Liv-Fon.

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