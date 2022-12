Banche: Enria, prepararsi a possibili impatti negativi da deterioramento economia

Nelle prossime settimane le priorita' vigilanza 2023-2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 1 dic - 'Il settore bancario mantiene solide posizioni patrimoniali e di liquidita' e, secondo i risultati del terzo trimestre disponibili per le banche quotate, continua a registrare buoni livelli di redditivita'. Tuttavia, le prospettive economiche dell'area dell'euro si sono ulteriormente deteriorate. Mentre i tassi di interesse e i margini piu' elevati stanno aumentando la redditivita' delle banche in questo momento, influiscono anche sulla capacita' dei clienti con una leva finanziaria elevata di rimborsare i propri debiti o soddisfare le richieste di margini e possono innescare forti aggiustamenti nei mercati finanziari volatili'. Lo ha detto il responsabile della vigilanza bancaria Bce Andrea Enria all'audizione presso l'Europarlamento. Enria ha aggiunto che per tali motivi 'le banche devono prepararsi ai potenziali impatti negativi dell'ambiente incerto sulle loro attivita': il nuovo contesto di rischio richiede alcuni aggiustamenti al nostro approccio di vigilanza'. Nelle prossime settimane la Bce pubblichera' le priorita' di vigilanza aggiornate per il 2023-25.

