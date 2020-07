Banche: Corte Ue, legittimo limite rimborso quote soci ex popolari

Il caso sollevato da soci banche popolari contro Bankitalia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 16 lug - 'Le limitazioni ai rimborsi delle quote ai soci recedenti (limitazioni che possono consistere nella riduzione degli importi rimborsati e/o nel rinvio a tempo indeterminato del pagamento) implicano un sacrificio della liberta' d'impresa e del diritto di proprieta' garantiti dalla Carta, tuttavia, sono legittime purche' adeguate e proporzionate all'obiettivo di interesse generale, perseguito dal diritto dell'Unione, di garantire la stabilita' del sistema bancario e finanziario e quindi purche' strettamente necessarie ad assicurare alla banca i fondi propri sufficienti a contrastare un suo eventuale default'. Con queste parole la Corte europea di giustizia si pronuncia sul caso originato dall'impugnazione da parte di alcuni soci di banche popolari, l'Associazione Adusbef e la Federconsumatori dinanzi al Tar Lazio di alcuni atti della Banca d'Italia ritenendo che danneggiassero soltanto i soci delle banche popolari. Di fatto, per la Corte la normativa italiana sulla trasformazione delle grandi banche popolari in societa' per azioni e' compatibile con il diritto Ue. Spettera' al giudice nazionale pronunciarsi sul caso specifico.

