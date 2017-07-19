Banche: Buch, 'rischi cambiano, la Vigilanza non deve abbassare la guardia'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 set - La Vigilanza bancaria non puo' essere alleggerita neanche dopo questo lungo periodo di relativa tranquillita' seguita alla crisi finanziaria globale. I rischi con la digitalizzazione e con la AI cambiano. Le riforme fatte dopo la crisi finanziaria globale non possono e non debbono essere smontate. Cosi' Claudia Buch, numero uno della Vigilanza Bce nel testo di un intervento ad una conferenza organizzata dalla Bri, la Banca dei Regolamenti internazionali. "Il settore finanziario - afferma Buch - ha superato questo periodo relativamente indenne. I benefici delle riforme del settore finanziario potrebbero quindi essere facilmente dimenticate. Alcuni concludono addirittura che il settore finanziario (e quindi l'economia reale) trarrebbe beneficio da una regolamentazione e una vigilanza piu' flessibili. Naturalmente, la regolamentazione e la vigilanza devono continuare a evolversi - prosegue la banchiera centrale tedesca - e migliorare l'efficacia e l'efficienza puo' essere utile per ridurre la complessita' non necessaria. Tuttavia, ridimensionare le garanzie fondamentali o indebolire la resilienza in nome di una vigilanza "piu' leggera" equivarrebbe a ignorare cio' che la storia ci ha insegnato piu' volte: tendiamo a estrapolare dal passato recente e a sottovalutare le vulnerabilita' e le crepe che si sono accumulate nel sistema finanziario".

