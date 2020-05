Banca Sviluppo (Iccrea): ok passaggio sportelli Emilia a Bcc territorio

Da oggi cambio casacca per dipendenti di 14 filiali (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 mag - Banca Sviluppo, la banca del gruppo Iccrea che negli ultimi anni ha fatto da ciambella di salvataggio per gli sportelli delle Bcc finite in liquidazione, ha chiuso l'accordo per la cessione delle 21 filiali dell'Emilia Romagna a tre Bcc presenti in regione e aderenti alla galassia Iccrea. L'ultimo tassello, apprende Radiocor, e' stato il via libera dall'assemblea lavoratori all'accordo siglato da azienda e sindacati che riguarda complessivamente 131 lavoratori. Alcuni sportelli cambiano insegne da oggi: 11 sono stati rilevati dalla Bcc Ravennate e altri 3 dalla Bcc Credito Cooperativo Romagnolo. Nei prossimi mesi e' previsto il passaggio dei sette sportelli prenotati dalla Bcc Riviera Banca. L'operazione ha trovato la strada in discesa dopo il ritiro di 23 esuberi, annunciati in un primo tempo da Banca Sviluppo, che per gli obblighi della riforma delle Bcc deve dismettere, dopo averla risanata, la sua rete di sportelli in Italia. Gli esuberi (personale presente nelle direzioni territoriali che perdono la loro ragione d'essere) sono stati ricollocati in parte nelle Bcc acquirenti e in parte nel vasto mondo delle aziende del gruppo Iccrea. I rami d'azienda ceduti hanno complessivamente 774 milioni di raccolta, di cui 526 milioni diretta, e impieghi lordi per 260 milioni. Banca Sviluppo, la cui missione futura nel gruppo Iccrea e' ancora incerta, sta dismettendo anche due filiali in Campania e resta con 5 filiali in Sicilia, due in Basilicata, oltre agli sportelli captive di Roma (3) e Milano (2).

