Banca Mondiale: Malpass, per economia globale "perdite abissali"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 2 giu - L'economia mondiale dovra' far fronte a "perdite abissali" e la ripresa sara' frenata dalla mancanza di fondi per riparare i danni provocati dalla pandemia di coronavirus. E' quanto ha detto il presidente della banca mondiale David Malpass in un'intervista all'Afp. Secondo Malpass, la stima iniziale di una distruzione di ricchezza per 5000 miliardi di dollari e' inferiore alla realta' e la crisi pesera' soprattutto sui paesi in via di sviluppo che dovranno ripensare la struttura delle loro economie. Nelle scorse settimane la Banca Mondiale ha gia' stanziato oltre 160 miliardi di dollari in programmi di emergenza a favore di oltre un centinaio di stati in difficolta'. "I paesi devono far fronte alla peggiore recessione dalla seconda guerra mondiale - ha detto Malpass - e questo dovrebbe portare molti a preoccuparsi delle conseguenze per i piu' poveri, i piu' vulnerabili all'interno di queste economie".

