Axa: vede +7-9% utile per azione 2026-29, a soci 75% profitti in cedole e buyback

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 set - Axa stima una crescita media annua dell'utile per azione nella fascia alta dell'intervallo +7%/+9% nel periodo 2026-29 e del ritorno sul capitale nella parte alta del range +15%/+17% nel periodo 2027-29. Sono i target del nuovo piano industriale che viene presentato oggi e che intende concentrarsi sull'accelerazione della crescita organica con margini interessanti e sull'ampliamento dell'uso dell'intelligenza artificiale. I flussi organici cumulati nel triennio '27-29 sono calcolati in 25 miliardi. Il gruppo intende distribuire agli azionisti il 75% degli utili realizzati con il 60% costituito da dividendi e il 15% da acquisto di azioni proprie. "Axa intende garantire utili, liquidita' e capitale prevedibili e sostenibili - ha commentato il ceo Thomas Buberl - Per il nostro nuovo piano, stiamo alzando l'asticella su tutti i nostri obiettivi finanziari. A testimonianza della solidita' del nostro modello, sono lieto di annunciare una nuova politica di gestione del capitale che prevede un payout ratio totale del 75%, compreso un aumento del dividendo distribuito al 60% e un impegno a effettuare riacquisti annuali di azioni proprie. Continuiamo a concentrarci sulla creazione di valore per i nostri azionisti, garantendo sia un rendimento del capitale interessante sia una crescita del valore contabile, mentre proseguiamo a investire nelle nostre attivita' di alta qualita'".

fon.

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