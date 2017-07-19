Auto: appello di Stellantis e Volkswagen, "Ue difenda la propria industria"

I Ceo Filosa e Blume scrivono alla Commissione europea (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 feb - "La Ue difenda la propria industria automobilistica". Cosi' l'appello lanciato alla Commissione Ue da Volkswagen e Stellantis attraverso un documento firmato dai rispettivi Ceo, Oliver Blume e Antonio Filosa, che chiedono incentivi intelligenti e un bonus CO2 per i veicoli elettrici 'Made in Europe'. La premessa e' che i due gruppi sono i maggiori produttori automobilistici in Europa: "Siamo in forte concorrenza tra noi. Allo stesso tempo, condividiamo la responsabilita' di fare dell'Europa una potenza industriale". Tuttavia, - si legge nel documento - "la nostra attivita' europea deve affrontare la concorrenza di importatori che operano in condizioni normative e sociali meno rigorose rispetto all'Ue".

Per questa e altre ragioni "esiste un conflitto di obiettivi tra la pressione sui costi a breve termine, la dipendenza da paesi terzi e la resilienza strategica a lungo termine. La risposta giusta a questo dilemma e' una strategia 'Made in Europe', basata su due semplici principi. In primo luogo, chiunque venda veicoli a clienti europei dovrebbe anche produrli in condizioni simili. In secondo luogo, il denaro dei contribuenti europei dovrebbe essere utilizzato in modo mirato per promuovere la produzione europea e attrarre investimenti nell'Ue", sottolineano i due Ceo.

Cio' significa - concludono - creare requisiti 'Made in Europe' per i veicoli elettrici immatricolati nell'Ue. "Tale politica consiste nel definire incentivi intelligenti per sostenere la crescita sostenibile della produzione europea. - si argomenta - Ogni veicolo che soddisfa i criteri 'Made in Europe' dovrebbe ricevere un'etichetta e beneficiare di diversi vantaggi, ad esempio incentivi nazionali all'acquisto o appalti pubblici".

In definitiva, "in un mondo in cui altri difendono con orgoglio le proprie industrie, l'Europa deve decidere con urgenza se vuole diventare un mercato per gli altri o rimanere un produttore e una potenza industriale anche in futuro. Se attuata correttamente, una strategia 'Made in Europe' puo' diventare una vera storia di successo europea".

