Atlantia: D'Inca', allo studio sospensione pedaggi A14 per code tra Abruzzo e Marche

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 nov - Il ministero delle Infrastrutture sta eseguendo degli approfondimenti per la sospensione dei pedaggi sulla A14 - l'autostrada adriatica gestita da Autostrade per l'Italia del Gruppo Atlantia - tra Pescara e Sant'Elpidio. Lo ha dichiarato durante il question time alla Camera Federico d'Inca', ministro per i Rapporti con il Parlamento in sostituzione del ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli. La richiesta nasce delle lunghe file che si creano tra Marche e Abruzzo per la riduzione delle corsie causata dal sequestro delle barriere di sicurezza bordo ponte da parte dell'autorita' giudiziaria nell'ambito di una piu' ampia indagine sulla funzionalita' delle strutture.

