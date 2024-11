Assicurazioni: Cimbri, Danish compromise? Scandaloso non valga anche per nostre quote in banche

'C'e' asimmetria, serve livellare il campo da gioco' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 nov - 'Trovo scandaloso che la stessa cosa non valga per il settore assicurativo che ha partecipazione nelle banche' e la necessita' di 'livellare' il campo da gioco 'e' una cosa che salta agli occhi'. Cosi' il presidente di Unipol e UnipolSai, Carlo Cimbri, invitato all'Insurance summit (organizzato dal Sole 24 Ore e 24 Eventi) a una riflessione sull'Opa lanciata da Banco Bpm su Anima, torna sul tema del cosiddetto 'danish compromise', che permette alle banche, che hanno partecipazioni in imprese assicurative, di ridurre l'assorbimento di capitale regolamentare. Una norma, sottolinea Cimbri, che invece non vale al contrario (cioe' sulle quote che le compagnie detengono negli istituti di credito). 'Parificare il livello di gioco - avverte - le regole con cui gli operatori a vario titolo competono sul mercato, non e' un tema del Regolatore ma della politica' ma, ad oggi, resta 'questa asimmetria'.

Enr-Che

