Appalti: la Top 10 delle aggiudicazioni della settimana -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 feb - 6 - CONSORZIO STABILE APPALTI ITALIA DI MANGANO SILVESTRO Ente appaltante: INNOVAPUGLIA SPA DI VALENZANO Oggetto: Accordo quadro con un unico operatore - Lavori per l'adeguamento delle infrastrutture e degli impianti del Data Center della Regione Puglia Importo di gara: 5.161.953 Importo di aggiudicazione: 5.161.953 Data aggiudicazione: 29/12/2023 7 - ATI LA CALENZANO ASFALTI SPA (CAPOGRUPPO), ROSI LEOPOLDO S.P.A.

Ente appaltante: CALENZANO COMUNE SRL Oggetto: Lavori di realizzazione dei Lotti 1B e 2B (lotto 1B: reti sottoservizi e impianti; lotto 2B: opere architettoniche e paesaggistiche) a servizio del parco urbano delle Carpugnane del Comune di Calenzano Importo di gara: 4.352.183 Importo di aggiudicazione: 3.106.218 8 - ATI COSTRUZIONI DE.M.AL SRL (CAPOGRUPPO), MATURO COSTRUZIONI SRL Ente appaltante: PROVINCIA DI BENEVENTO Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale dell'immobile sede dell'ITI G.B.B.Lucarelli di Benevento - corpo fucina e laboratori Importo di gara: 4.193.512 Importo di aggiudicazione: 4.044.047 9 - ATI LUCIANO SINI SRL (CAPOGRUPPO), I.E.M. DI PIRAS PIERPAOLO & C. SNC Ente appaltante: COMUNE DI SASSARI Oggetto: Appalto integrato lavori ristrutturazione complesso edilizio ex colonia campestre PNRR - Complesso ex colonia campestre via Zara - restauro edificio vincolato su via Zara da destinare ad uffici.

Importo di gara: 4.060.607 Importo di aggiudicazione: 3.738.234 Ribasso: 8,000 Data aggiudicazione: 22/06/2023 10 - EUROIMPIANTI MAZZONI SRL Ente appaltante: CASA SPA DI FIRENZE Oggetto: Accordo quadro per l'affidamento del Servizio di posa in opera di porte di sicurezza e di schermi protettivi delle finestre, per la messa in sicurezza degli alloggi sfitti del patrimonio E.r.p. gestito da CASA S.p.a. nei 31 comuni del Lode Fiorentino.

Importo di gara: 3.200.000 Importo di aggiudicazione: 3.200.000 Data aggiudicazione: 23/11/2023.

ler

(RADIOCOR) 11-02-24 17:05:00 (0526)PA,INF 3 NNNN