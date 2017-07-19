Aeroporti: caos a Catania, pressing Sciara Holding per scalo messinese - FOCUS

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 ago - Settecento partenze cancellate in quattro giorni e uno stop ai voli prolungato (per ora) fino alle 16 di domani. L'attivita' dell'Etna, che da' spettacolo e ha creato una grossa nuvola di cenere, sta paralizzando il sistema dei trasporti aerei in Sicilia orientale. Cosi', il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, chiede l'istituzione di un tavolo per ragionare sulla crisi e sostiene che 'a Catania e' fuori posto l'aeroporto, non il vulcano'. Se nel '99 lui aveva gia' pensato a uno spostamento dei trasporti aerei verso Enna, in mezzo al caos di oggi e' tornata in pressing Sciara Holding, che propone la sua soluzione: l'Aeroporto intercontinentale del Mediterraneo, nel Messinese.

'Alla luce di quanto sta accadendo - afferma in una nota il ceo, Fabio Bertolotti - la presenza di un aeroporto nella piana di Milazzo e' divenuta non solo una necessita', ma un'urgenza'. E' stata avviata ufficialmente, ricorda, la fase di manifestazione di interesse per aree e immobili nei territori coinvolti dal progetto a Barcellona Pozzo di Gotto, Meri' e Milazzo. Il progetto, basato su soli capitali privati, prevede un investimento di 1,2 miliardi di euro, a cui si aggiungono 450 milioni per un parco fotovoltaico dedicato. Il Return on Investment atteso e' tra il 9% e il 15% annuo a regime, con payback tra i 5 e gli 8 anni e fino a 120mila posti di lavoro complessivi.

Lo scalo, secondo i piani, andrebbe a colmare il deficit infrastrutturale del Mezzogiorno nell'area cargo, dato che 'tutte le Regioni sotto Roma sono completamente dipendenti' dalla capitale per i rifornimenti intercontinentali.

L'aeroporto messinese 'avrebbe una facile, logica e deducibile possibilita' di lavorare 365 giorni l'anno gia' solo su questo segmento', si legge sul sito ufficiale dell'azienda, riducendo i tempi di consegna nelle Regioni meridionali e non entrando in conflitto con gli scali di Palermo, Catania o Reggio Calabria perche' - al di la' del trasporto merci - 'si rivolge a passeggeri dalle Americhe, dall'Asia, dall'India'.

Intanto, e' stata registrata 'un'ottima disponibilita' da parte dei proprietari finora raggiunti'. Per poter 'partire', scrivono dall'azienda, 'siamo solo ed esclusivamente in attesa che il Mit inserisca, per giusta causa, il progetto nel Piano nazionale degli aeroporti'.

Vec.

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(RADIOCOR) 12-08-26 18:30:53 (0471)PA,INF 3 NNNN