Acea: Palermo, nuovo Piano in continuita' su percorso ultimi anni

Guardiamo opportunita' Piano Mattei e fuori confini nazionali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 21 mag - Il nuovo Piano di Acea sara' "in continuita' con il percorso fatto negli ultimi tre anni" raggiungendo "obiettivi superiori" ai target. L'amministratore delegato Fabrizio Palermo, prossimo alla riconferma, a margine del suo intervento al Festival dell'Economia di Trento, rispondendo sull'aggiornamento del Piano spiega: "Acea in questi ultimi tre anni e' cresciuta tanto, soprattutto e' cambiata molto sia in termini di distribuzione delle sue attivita' che hanno visto una crescita e una focalizzazione su quelle che sono tutte le attivita' infrastrutturali, di cui sono molto contento perche' oggi Acea e' un gruppo posizionato sul tema della sicurezza e resilienza delle infrastrutture sia idriche che energetiche e ambientali. E questo e' il percorso che oggi sta seguendo e che continuera' a seguire. Per cui sicuramente ci appresteremo a fare un piano industriale ma che chiaramente non potra' che essere in continuita' col percorso gia' tracciato in questi tre anni".

Palermo aggiunge: "Crediamo che l'azienda possa continuare il suo percorso anche guardando come sta guardando al Piano Mattei, ad opportunita' anche fuori dai confini nazionali, oltre che fuori dalle Regioni, dove gia' oggi e' presente. E' un percorso che negli ultimi tre anni, con il precedente Piano, abbiamo affrontato con determinazione e abbiamo portato a casa raggiungendo obiettivi superiori a quelli che ci eravamo prefissati. Sono convinto che il management e tutto il gruppo Acea siano in grado di portarlo avanti con successo".

Ale.

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