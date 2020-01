A2A: vicina ad accordo quadro con Aeb Brianza, oggi i cda su partnership

Conferira' asset in cambio di un terzo del capitale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 gen - A2A e Ambiente Energia Brianza (Aeb), multiutility controllata dal Comune di Seregno, sono vicine a siglare un primo accordo quadro per la partnership gia' oggetto di negoziato da alcuni mesi. Oggi, secondo quanto risulta a Radiocor, si terranno i rispettivi consigli di amministrazione chiamati ad approvare l'intesa, di carattere vincolante ma comunque soggetta a due diligence da effettuarsi nelle prossime settimane

Lo schema dell'operazione ricalca quello della Multiutility della Lombardia: A2A conferira' asset, attinenti anche a nuovi business per Aeb, e in cambio ricevera' una quota di minoranza della societa', quantificabile in circa un terzo del capitale, consolidandone eventuale debito ed Ebitda (attorno a 35 milioni di euro). La maggioranza di Aeb restera' in mano ai soci pubblici. I tempi prevedono entro marzo il via libera dei consigli comunali dei soci di Aeb e poi la firma definitiva entro il primo semestre con le autorizzazioni Antitrust

Aeb, che e' attiva sulla vendita diretta di elettricita' e gas, sulle reti gas e sull'ambiente, avra' cosi' nel proprio capitale un partner industriale che apportera' asset e know how necessari per affrontare le sfide dei prossimi anni. A2A mettera' cosi' invece in rete un altro tassello chiave del mosaico lombardo, la Brianza, mentre in parallelo proseguono anche le trattative sul fronte Vicenza-Verona.

Che

(RADIOCOR) 27-01-20 11:08:39 (0195)NEWS,ENE,UTY 3 NNNN