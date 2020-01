A2A: Valotti, concentrati su negoziato con Verona-Vicenza, nascerebbe nuovo big

Abbiamo ridisegnato gruppo imprimendo svolta sostenibilita' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 gen - 'Abbiamo ridisegnato A2A, l'abbiamo ripensata in modo profondo, rafforzando il legame con i territori e imprimendo una grande svolta sulla sostenibilita''. E' quanto dichiara Giovanni Valotti, presidente della multiutility lombarda dal 2014, in un colloquio con Radiocor, in cui sottolinea come questo obiettivo e' stato raggiunto negli ultimi anni 'aumentando la capacita' d'investimento, rimodulando il mix di business, recuperando competitivita', riducendo i costi e promuovendo alleanze territoriali' con un modello nuovo, quello della Multiutility dei Territori. Quest'ultima ha una filosofia molto chiara: 'Siamo contrari per definizione allo shopping: A2A non compra ne' vende aziende ma da' carburante, sotto forma di asset, risorse finanziarie e competenze, alle aziende locali per crescere ancora', sottolinea Valotti

A2A, dal 2016 ad oggi, ha chiuso le joint venture con Lgh e Acsm-Agam che hanno messo in rete rispettivamente il Sud e il Nord della Lombardia. Nel 2020, qualora verranno chiusi gli accordi in fase di negoziato con Aeb Gelsia e con il tandem Agsm Verona-Aim Vicenza, potrebbe dirsi pressoche' completato il disegno lombardo e si aprirebbe una nuova importante prospettiva strategica di accordo con il Veneto. 'Se raggiungeremo un'intesa anche il Veneto avra' la sua multiutility, che diventera' la quinta big italiana del settore nonche' il secondo grande polo del Nord Italia dopo la stessa A2A', conclude Valotti.

