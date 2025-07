A2A: ricavi I semestre a 6,9 mld (+13%), utile netto a 434 mln

Debiti finanziari in calo, rapporto con mol a 2,3 volte (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 lug - A2A archivia il primo semestre con un utile netto in calo dell'11% a 434 milioni di euro; al netto della normalizzazione relativa all'idraulicita' (le performance dell'idroelettrico sono in calo rispetto a un 2024 da record) il risultato e' in crescita dell'1%. I ricavi, spiega una nota, sono pari a 6.891 milioni (+13%); la variazione e' riconducibile principalmente all'aumento dei prezzi unitari del comparto retail, del teleriscaldamento e dello smaltimento rifiuti, nonche' dall'apporto del consolidamento della societa' Duereti, ovvero le reti elettriche Enel rilevate in Lombardia. In linea con l'andamento dei ricavi e delle relative dinamiche legate al mercato delle commodities, i costi operativi si attestano a 5.203 milioni (+19%), mentre il margine operativo lordo si attesta a 1.223 milioni (-4%) a seguito prevalentemente di una produzione idroelettrica piu' in linea con le medie storiche. Al netto della normalizzazione relativa all'idraulicita', l'ebitda risulta in crescita del 2%. La posizione finanziaria netta al 30 giugno risulta pari a 5.325 milioni (5.835 milioni al 31 dicembre 2024). Inoltre migliora il rapporto Pfn/ebitda, ora pari a 2,3 volte (2,5 volte al 31 dicembre 2024).

