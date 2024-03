A2A: Mazzoncini, acquisto reti Enel cruciale per transizione energetica Italia

Il Ceo: "Coronati quattro anni di crescita sostenibile" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 mar - 'Un accordo tra due grandi player di sistema che collaborano per l'elettrificazione e la transizione energetica del Paese e che corona quattro anni di grande crescita sostenibile per A2A'. Cosi' il Ceo di A2A, Renato Mazzoncini, commenta in un colloquio con Radiocor l'operazione annunciata oggi, con cui il gruppo controllato dai Comuni di Milano e di Brescia ha rilevato le reti elettriche di Enel in provincia di Milano e in Val Trompia (Brescia) per oltre 1,2 miliardi di euro.

Un'operazione che portera' investimenti aggiuntivi remunerati a Rab per 1,4 miliardi: un antipasto succoso, insomma, in vista del nuovo piano al 2035 che il gruppo presentera' martedi' prossimo.

'A2A ha una grande storia sulla rete, - sottolinea il manager - sia Aem Milano che Asm Brescia da inizio secolo ci hanno investito cosi' come il Paese, che negli anni Ottanta aveva ormai raggiunto l'80% dell'infrastruttura attuale. Poi c'e' stata una fisiologica stasi nello sviluppo, mentre oggi vanno rilanciati gli investimenti'. Il motivo? 'Sia perche' diversi impianti stanno diventando vetusti, per esempio il 60% delle cabine primarie ha piu' di 30 anni. Sia, soprattutto, perche' la penetrazione su larga scala delle rinnovabili richiede alle reti un ruolo molto piu' importante e strategico' Di qui la decisione di investire in modo massiccio sulle reti elettriche, completando il mosaico in Lombardia: un'operazione che A2A realizzera' con le proprie forze.

'Quando ho presentato il primo piano decennale ho visto comprensibile scetticismo, invece guardare al lungo periodo e' l'unico modo per avere una perfetta visibilita' e viaggiare veloci, senza tuttavia esporre l'azienda e gli azionisti a rischi. Tutto cio' pero' e' stato possibile perche' partivamo da una base solida e sana, che nasceva dal consolidamento sui territori, una fase che considero finita.

Nel settore delle grandi multiutility non c'e' bisogno di ulteriore consolidamento', conclude il manager.

Che

(RADIOCOR) 09-03-24 17:27:16 (0424)ENE,UTY 3 NNNN