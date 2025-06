A2A: firma accordo per cedere reti gas Lombardia ad Ascopiave

Operazione da 430 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 giu - A2A (ed in particolare le societa' A2A, Unareti, LD Reti) e Ascopiave hanno sottoscritto l'atto definitivo per la cessione ad Ascopiave del 100% delle quote di Ap Reti Gas North, veicolo societario titolare dei rami di azienda comprendenti un compendio di assets composto da circa 490 mila pdr di distribuzione gas relativi agli Atem nelle Province di Brescia, Cremona, Bergamo, Pavia e Lodi, con una Rab 2023 di 397 milioni di euro e un ebitda 2023 pari a 44 milioni di euro. Lo comunica una nota che conferma quanto anticipato ieri da Radiocor. Nel dettaglio, il deal sara' efficace dal primo luglio e l'operazione e' stata completata a valle del verificarsi delle relative condizioni sospensive e del conferimento da parte di Unareti e di LD Reti in Ap Reti Gas North degli asset ricompresi nei rami d'azienda sopra menzionati. Il prezzo corrisposto da parte di Ascopiave e' pari a 430 milioni di euro, e sara' soggetto ad aggiustamento successivamente al closing, come da prassi.

Lab-com

