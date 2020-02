A2A: Del Bono, su Veneto strategia corretta, ora avanti con Trentino

Il sindaco di Brescia: rinnovo cda? Siamo a un bivio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Brescia, 8 feb - Emilio Del Bono, sindaco di Brescia e primo socio di A2A insieme con Milano, si schiera a favore della politica della multiutility che si sta proponendo come partner industriale di Verona e Vicenza, allargando il proprio raggio d'azione dalla Lombardia al Veneto, dove ha rilevato anche una quota nella trevigiana Ascopiave. Una strategia che ha provocato la reazione della stessa Ascopiave creando i presupposti per una battaglia tra utility, compresa Hera, nel Nord. "A2A ha fatto un cammino importantissimo, ha consolidato tutta la Lombardia, dove oggi e' presente in tutte le province eccetto Mantova. Ora sta facendo una operazione corretta, in modo intelligente e collaborativo e non dominante con le societa' presenti in Veneto. - ha spiegato in un colloquio con Radiocor Del Bono - Dobbiamo andare in quella direzione, verso Verona, Vicenza, Padova, Treviso e guardare anche al Trentino che e' un territorio molto simile a noi e congeniale allo sviluppo di A2A"

Una battuta anche sul rinnovo del cda di A2A, previsto per l'assemblea di maggio. "Abbiamo avuto sei anni di buona amministrazione e buon governo della societa', per questo ringrazio il presidente Valotti e l'ad Camerano- ha detto - Ora siamo a un altro bivio e dobbiamo capire assieme al sindaco di Milano come imboccare questo nuovo percorso che ci portera' nei nuovi anni Venti". Pe questo, ha concluso, "io e Sala ci siamo riservati un confronto visto che l'ad e' scelto congiuntamente mentre gli altri otto consiglieri passeranno al vaglio dei bandi pubblici fino al 28 febbraio e poi autonomamente i sindaci sceglieranno le loro rappresentanze".

