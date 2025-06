A2A: con Bp accordo fornitura di Gnl della durata di 17 anni

Fornitura soddisfera' 20% del fabbisogno del gruppo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 giu - A2A e Bp hanno firmato un accordo per la compravendita (Spa) di Gas Naturale Liquefatto (Gnl), secondo cui A2A acquistera' fino a 10 carichi (pari a circa 1 miliardo di metri cubi) di Gnl all'anno dal 2027 al 2044. Il Gnl, spiega una nota, sara' ricevuto e rigassificato presso il terminale Olt Offshore Lng Toscana a Livorno dove A2A si e' aggiudicata in asta capacita' di rigassificazione pluriennale, nonche' presso altri terminali in Europa. La fornitura di Gnl contrattualizzata soddisfera' circa il 20% del fabbisogno del Gruppo. Per A2A l'accordo e' in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dal Piano Industriale del Gruppo al 2035, che prevedono una riduzione del 65% del fattore emissivo Scope 1 e 2 grazie anche alla crescita della capacita' installata da fonti rinnovabili, pari a 5,7 GW, e all'elettrificazione dei consumi energetici finali. Le consegne del gas, che saranno avviate nell'ultimo trimestre del 2027, vedranno una riduzione dei carichi a partire dal 2042. Oltre all'Spa per il Gnl, le due societa' lavoreranno insieme per consentire ad A2A di ottimizzare la capacita' di trasporto marittimo per una parte del volume. A2A prevede un minor consumo interno di gas negli ultimi anni di contratto e di conseguenza una quota parte della fornitura potra' pertanto essere indirizzata verso altri mercati.

