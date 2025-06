A2A: alla firma cessione reti gas Lombardia ad Ascopiave, dossier da 430 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 giu - Conto alla rovescia per la cessione, da parte di A2A, di circa 490mila punti di riconsegna gas (in pratica contatori) ad Ascopiave in Lombardia.

Questione di ore e - secondo quanto risulta a Radiocor - verra' firmato il closing di un'operazione da 430 milioni su cui era stato raggiunto un accordo vincolante a fine 2024: domani, salvo colpi di scena, arrivera' l'annuncio ufficiale.

Per il gruppo energetico guidato da Renato Mazzoncini significa il consolidamento di una strategia in atto da tempo, ovvero la progressiva focalizzazione sull'elettrificazione, sulla transizione energetica e sulla circolarita'. Ascopiave invece - che finanzia il deal con la cessione del residuo 25% di EstEnergy a Hera (perfezionata proprio nei giorni scorsi per 234 milioni di euro) e con nuovo debito finanziario - prosegue cosi' a concentrarsi sui business prettamente regolati.

