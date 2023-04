5G: Luciani(Bai), operatori sottoutilizzano frequenze, investiremo fino a 500mln

In Italia, puntando sulle small cell (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 apr - Gli operatori di tlc stanno 'sottoutilizzando le frequenze 5G' e quindi l'Italia si trova in 'serio ritardo' rispetto agli altri Paesi. E' l'opinione di Luca Luciani, ceo di Bai Communications Italia, con una pluriennale esperienza nel mondo tlc. La soluzione passa per l'opportuna canalizzazione delle risorse rese disponibili dal Pnrr, "oltre a favorire gli investimenti privati delle TowerCo, o a quelli dei nuovi player focalizzati sulla densificazione come Bai", spiega a DigitEconomy.24, report del Sole 24 Ore Radiocor e Digit'Ed, nuovo gruppo attivo nella formazione e nel digital learning.

Bai Communications, che in Italia si pone come concorrente di Inwit e Cellnex e punta sull'uso della small cell, cioe' delle piccole antenne piuttosto delle macro, e' pronto a investire 500 milioni in 5 anni, a partire da progetti come quello annunciato con il Comune di Roma da quasi 100 milioni di euro che ha l'obiettivo di coprire la Capitale con 5G e Wi-fi neutrale ad alta densita' entro il 2026.

