Zucchero: Nordzucker chiude il sito danese di Nakskov (150 dipendenti) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 ago - In un comunicato l'azienda fa sapere che il sito di Nakskov richiederebbe un piu' elevato grado di investimento per mantenere una redditivita' a lungo termine rispetto ad altri siti del Gruppo. E il ceo, Lars Gorissen, spiega: 'Stiamo lavorando continuamente per rafforzare la nostra resilienza in un mercato difficile e siamo giunti alla difficile conclusione che non possiamo piu' vedere un futuro per la nostra produzione a Nakskov'.

D'ora in avanti la produzione di zucchero del Gruppo in Danimarca sara' concentrata nel sito di Nykobing.

Da anni in Europa la filiera dello zucchero e' dilaniata da una crisi profonda dovuta al climate change (che taglia le produzioni) e all'eccesso di offerta extra-Ue.

Dal 2017, su 103 fabbriche di zucchero, 22 hanno chiuso. A febbraio scorso Coprob-Italia Zuccheri - unico produttore nazionale di zucchero, due stabilimenti che gestiscono l'intera filiera della barbabietola, dalla lavorazione allo stoccaggio - ha annunciato la sospensione stagionale dell'impianto veneto di Pontelogno (Padova).

sma.

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