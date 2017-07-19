Zte Italia: sindacati, apre la procedura per 81 licenziamenti in 4 sedi

"Ritirare le procedure, subito mobilitazione" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - Zte Italia, multinazionale cinese del settore Ict, ha comunicato a Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilfpc Uil l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per 81 lavoratori su un organico complessivo di soli 177 dipendenti. Contestualmente verranno chiuse le sedi di Padova, Bari, Bologna e Catanzaro.

Per i sindacati "Non e' che la punta dell'iceberg di una sofferenza strutturale dell'intero settore delle telecomunicazioni. Le scelte industriali delle Telco, frenate da scarsi investimenti sulle infrastrutture 5G e oppresse dai costi esorbitanti delle aste per le frequenze, hanno generato un' ulteriore contrazione dei ricavi di filiera. Un cortocircuito con effetti devastanti su tutto il mondo degli appalti e dell'indotto Ict", si legge in una nota unitaria dei sindacati.

Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilfpc Uil chiedono l'immediato ritiro delle procedure di licenziamento in Zte, annunciando,fin da subito, tutte le azioni di mobilitazione e di lotta necessarie a tutela dei 81 lavoratori a rischio.

Com-ale

(RADIOCOR) 12-09-26 12:37:47 (0262) 5 NNNN