Zondacrypto: diventa official cryptocurrency partner del Giro d'Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - La piattaforma di scambio di criptovalute zondacrypto e' official cryptocurrency partner del Giro d'Italia. Zondacrypto sara' visibile, tra l'altro, al 'chilometro zero', su una vettura speciale numero 1 brandizzata, ma anche come sponsor del FantaGiro d'Italia fantasy league, che conta gia' oltre 12.000 iscritti. Inoltre, in qualita' di sponsor ufficiale della 'classica' Il Lombardia e del Giro d'Italia femminile, zondacrypto avra' il logo sulla 'Maglia Rossa' durante la gara femminile. La piattaforma finanziera' un premio per la ciclista vincitrice e, in aggiunta, sara' al fianco del tifoso vincitore del FantaGiro d'Italia, sponsorizzando il premio anche in questa competizione.

'Quando, da adolescente, seguivo con mio padre la gara dei ciclisti nelle tappe di montagna del Giro d'Italia, non immaginavo nemmeno che avrei guidato un'organizzazione che sarebbe stata la prima nella storia del ciclismo mondiale a essere riconosciuta come piattaforma partner ufficiale di criptovalute di questa leggendaria competizione. Insieme agli organizzatori, crediamo che il token ZND, che sara' il premio della gara, rivoluzionera' il futuro della sponsorizzazione sportiva. Siamo inoltre molto orgogliosi di poter essere vicini al ciclismo femminile, con il nostro logo sulla maglia di leader della gara durante il Giro d'Italia Donne. Diamo il benvenuto al Giro tra i nostri amici che, come noi, credono nella criptovaluta come moneta del futuro', ha dichiarato Przemyslaw Kral, amministratore delegato di zondacrypto, che e' presente sul mercato dal 2014, e' autorizzata a operare in Italia, Lituania, Slovacchia, Estonia e Canada.

