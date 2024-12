Zest: vende Fitprime alla piattaforma di wellness aziendale Wellhub -2

Giro d'affari Fitprime passato da 0,65 a 9 mln in 3 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 dic - L'exit di Zest da Fitprime avviene nell'ambito della cessione del 100% della start up al gruppo americano con la vendita delle quote detenute dai fondo Vertis (Vertis Venture 2 Scaleup e Vertis Venture 4 Scaleup Lazio finanziato dalla Regione Lazio tramite Lazio Innova), da Iag, da Club degli Investitori e da alcuni business angels come Andrea Febbraio. Il giro d'affari di Fitprime e' passato in tre anni da 650mila euro (del 2020) a 9 milioni (2023) in parallelo al consolidamento del segmento B2B, in cui la societa' conta oltre 200 aziende clienti come Generali, Pirelli Astrazeneca e Coop.

