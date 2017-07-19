Zeronoise Communication Services: ottiene contratto nel mondiale Fia di Formula E

Per apparecchiature di comunicazione ZN Comms Services (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 lug - Zeronoise Communication Services, societa' controllata da Racing Force Group e Al Kamel Systems, ha ottenuto un contratto pluriennale con Formula E Operations Limited per la fornitura dei servizi di comunicazione radio nel Campionato del Mondo Fia di Formula E. Il personale operativo coinvolto nella principale serie al mondo per vetture elettriche, comprendente commissari e direzione gara, utilizzera' le apparecchiature ZN Comms, accompagnate da un servizio di assistenza tecnica dedicata in occasione di ogni evento in calendario a partire dalla Stagione numero 13, che segnera' il debutto delle monoposto Gen4 ad altissime prestazioni in nuovi ed interessanti circuiti.

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(RADIOCOR) 16-07-26 13:58:38 (0414) 5 NNNN